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सड़क हादसे में जेई की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के बुंडू शाखा में काम करने वाले इंजीनियर आशीष आनंद की सड़क हादसे में मौत हो गई। प्राथमिकी कटिहार के निवासी सुनील झा ने दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि अज्ञात वाहन चालक ने 22 जुलाई को उन्हें टक्कर मारी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सड़क हादसे में जेई की मौत

रांची। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की बुंडू शाखा में पदस्थापित जेई आशीष आनंद की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहार के कटिहार निवासी सुनील झा की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि 22 जुलाई को अपने घर से ड्यूटी के लिए निकले थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन चालक ने लापरवाही से चलाते हुए उन्हें जोरदार धक्का मार दिया। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। इधर, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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