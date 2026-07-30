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फेल हुआ मालगाड़ी का इंजन, सिटी स्टेशन पर रोकी गई बेगमपुरा एक्सप्रेस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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फोटो...09मालगाड़ी, तब खाली हुआ ट्रैक जौनपुर, संवाददाता। सरायहरखू और श्रीकृष्ण नगर स्टेशन के बीच मालगाड़ी का इंजन खराब होने से लखनऊ जा रही बेगमपुरा एक

फेल हुआ मालगाड़ी का इंजन, सिटी स्टेशन पर रोकी गई बेगमपुरा एक्सप्रेस

जौनपुर, संवाददाता। सरायहरखू और श्रीकृष्ण नगर स्टेशन के बीच मालगाड़ी का इंजन खराब होने से लखनऊ जा रही बेगमपुरा एक्सप्रेस जौनपुर सिटी स्टेशन पर रोक दी गई। इसी ट्रेन से प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल लखनऊ जा रही थीं। बेगमपुरा एक्सप्रेस स्टेशन पर करीब 35 मिनट तक खड़ी रही। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सिटी स्टेशन से दूसरा इंजन भेजकर मालगाड़ी को ट्रैक से हटाया गया। तब बेगमपुरा लखनऊ के लिए रवाना हुई।वाराणसी की ओर से चलकर कुसुम्ही गोरखपुर जा रही मालगाड़ी दोपहर सवा एक बजे के आसपास सरायरखू और श्रीकृष्ण नगर स्टेशन के बीच पहुंची थी कि उसका इंजन फेल हो गया जिससे ट्रेन वहीं अप लाइन पर खड़ी हो गई।

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ट्रेन के चालक ने इंजन में आई खराबी दूर करने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। उसने कन्ट्रोल को इसकी सूचना दी। कन्ट्रोल की सूचना पर स्टेशन अधीक्षक जौनपुर सिटी एके उपाध्याय ने एक बजकर 32 मिनट पर दूसरा इंजन भेजा जो एक बजकर 53 मिनट पर वहां पहुंच गया। उक्त इंजन को 2:15 बजे अटैच करके 2:40 बजे मालगाड़ी को सरायहरखू स्टेशन पर वापस लाया गया। इधर सूचना पाकर 2:35 बजे बेगमपुरा एक्सप्रेस को सिटी स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना की गई। इधर वाराणसी कैंट स्टेशन से चलकर अपराह्न दो बजे जौनपुर सिटी स्टेशन पर पहुंच कर बेगमपुरा एक्सप्रेस आगे ट्रैक अवरुद्ध होने के कारण खड़ी हो गई थी। 35 मिनट बाद जब मालगाड़ी को सरायहरखू वापस करने की सूचना मिली तो 2:35 बजे जौनपुर सिटी स्टेशन से बेगमपुरा को लखनऊ के लिए रवाना किया गया। 35 मिनट तक राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल बेगमपुरा एक्सप्रेस में बैठी रहीं। इस दौरान सुरक्षा के लिए आरपीएफ पोस्ट जौनपुर जंक्शन के प्रभारी इंस्पेक्टर अजय कुमार कई सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के साथ तथा स्टेशन अधीक्षक एके उपाध्याय राज्यपाल की बोगी के पास डटे रहे। ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना हुई तो सभी ने राहत की सांस ली।

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