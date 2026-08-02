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पूर्णिया में रोचक माध्यम से शिक्षा : बच्चे खेल-खेल में सीख रहे आपदा आने पर कैसे करें सुरक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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पूर्णिया में, बच्चों को कठपुतली शो के माध्यम से आपदा प्रबंधन की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को वज्रपात एवं भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान सुरक्षा के व्यावहारिक उपाय सिखाना है। जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

पूर्णिया में रोचक माध्यम से शिक्षा : बच्चे खेल-खेल में सीख रहे आपदा आने पर कैसे करें सुरक्षा

पूर्णिया में रोचक माध्यम से शिक्षा : बच्चे खेल-खेल में सीख रहे आपदा आने पर कैसे करें सुरक्षा -पपेट शो के माध्यम से बच्चों को वज्रपात एवं भूकंप से बचाव की जानकारी -आम नागरिकों और स्कूली बच्चों के लिए जिले में विशेष जागरूकता अभियान -आपदा से सुरक्षित रहने की जानकारी के अभाव में वज्रपात से हर साल दर्जनों मौत ​ -फोटो : 01 : पूर्णिया स्थित किलकारी बाल भवन में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम में शामिल बच्चे। पूर्णिया, वरीय संवाददाता। रोचक माध्यम से शिक्षा, बच्चे खेल-खेल में सीख रहे आपदा आने पर कैसे करें सुरक्षा। पूर्णिया जिला में पारंपरिक पपेट शो (कठपुतली कला) का उपयोग कर बच्चों का मनोरंजन करने के साथ-साथ उन्हें आपदा से सुरक्षित रहने के व्यावहारिक गुण सिखाए जा रहे हैं।

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आपदा प्रबंधन जागरूकता

पूर्णिया के किलकारी बाल भवन में पपेट शो के माध्यम से बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर वज्रपात (आकाशीय बिजली) और भूकंप से बचाव के उपायों की अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को पूर्णिया स्थित किलकारी बाल भवन में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश के आलोक में जिला अंतर्गत आम नागरिकों और स्कूली बच्चों को आपदा प्रबंधन के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थलों पर यह विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपदा से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम सतर्कता और पूर्व तैयारी है। बच्चों के माध्यम से आपदा प्रबंधन का यह संदेश पूरे समाज तक आसानी से पहुँचता है।

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कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारी

कार्यक्रम में किलकारी बाल भवन के बच्चों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने कठपुतली के माध्यम से दी गई जानकारियों को समझा और आपदा के समय धैर्य व सतर्कता बरतने का संकल्प लिया। ​-भूकंप से बचाव:- -बच्चों को सिखाया गया कि भूकंप के झटके महसूस होने पर बिना घबराए 'झुको, ढको और पकड़ो' के नियम का पालन करें तथा खुले एवं सुरक्षित स्थानों पर जाएँ। -​वज्रपात से सुरक्षा:- -आकाशीय बिजली चमकने या गरजने के दौरान खुले मैदानों, जल स्रोतों या ऊँचे पेड़ों के नीचे न खड़े रहकर पक्के मकानों में शरण लेने और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से दूर रहने का संदेश दिया गया। -​व्यापक अभियान:- -जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम जिले के अन्य विद्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर भी निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं। ​

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बच्चों को पपेट शो के माध्यम से क्या सिखाया गया?
बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर वज्रपात और भूकंप से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई।
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