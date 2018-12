दिल्ली: कांग्रेस नेता के घर ED की छापेमारी, पूछताछ के लिए ले गई ऑफिस

दिल्ली में कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा के घर पर आज (शनिवार) सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापा मारा है। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर भी ले जाया गया। कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुझे उनके दफ्तर ले जाया जा रहा है।

Jagdish Sharma, Congress: I am being taken (by Enforcement Directorate) for questioning. #Delhi pic.twitter.com/nIZrSW5PqC