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पांच घरों में पकड़ी चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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लक्सर में ऊर्जा निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने पांच लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा और मौके पर उनके कनेक्शन काट दिए। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली लक्सर में कार्रवाई शुरू की गई है।

पांच घरों में पकड़ी चोरी

लक्सर। बिजली चोरी के खिलाफ ऊर्जा निगम ने शुक्रवार को विशेष चेकिंग अभियान चलाकर पांच लोगों को बिजली चोरी करते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। टीम ने मौके पर ही सभी के कनेक्शन काट दिए और आरोपियों के खिलाफ कोतवाली लक्सर में तहरीर देकर कार्रवाई शुरू कर दी है। उपखंड अधिकारी सचिन सचदेवा और अवर अभियंता पवन सक्सेना के नेतृत्व में ऊर्जा निगम की टीम ने ग्राम सुल्तानपुर और निहान्दपुर सुठारी में छापेमारी की।

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