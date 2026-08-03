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सुरक्षा बलों की घेराबंदी से लाल आतंक का पुराना किला ढहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों के उपाय के कारण पारसनाथ क्षेत्र में नक्सली आतंक का किला ढह गया है। आधुनिक तकनीक, सशक्त खुफिया तंत्र और नए थानों की स्थापना से चार दशक बाद लाल आतंक का सफाया संभव हो सका है। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और अन्य लोग मुठभेड़ में मारे गए।

सुरक्षा बलों की घेराबंदी से लाल आतंक का पुराना किला ढहा

पीरटांड़, प्रतिनिधि। सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों के अनवरत नक्सल विरोधी अभियानों के कारण नक्सलियों के अभेद्य किले के रूप में पहचाने जाने वाले पारसनाथ क्षेत्र में नक्सली आतंक का किला ढ़ह गया है। पुलिस की आधुनिक तकनीक, मजबूत खुफिया तंत्र और पहाड़ी के चारों तरफ सीआरपीएफ कैंपों की स्थापना के कारण लगभग चार दशक बाद पारसनाथ से 'लाल आतंक' का सफाया संभव हो सका है।

नक्सलवाद का इतिहास

जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नक्सलबाड़ी आंदोलन की चिंगारी लगभग 40 साल पहले पारसनाथ क्षेत्र तक पहुंची थी। पीरटांड़ की दुर्गम भौगोलिक बनावट, घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों का फायदा उठाकर माओवादी विचारधारा धीरे-धीरे फैलती गई। उस दौर में अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण कई लोगों ने महाजनी प्रथा के शोषण से तंग आकर तो कई बेरोजगार युवाओं ने भटकाव में आकर हथियार उठा लिए थे। देखते ही देखते पारसनाथ क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ बन गया, जहां उनकी अपनी समानांतर सरकार चलने लगी थी।

लड़ाई का संघर्ष

नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन ने एक लंबी और सुव्यवस्थित लड़ाई लड़ी। लगभग 12 वर्ष पूर्व मधुबन ओपी को पूर्ण थाने के रूप में उन्नत किया गया तथा खुखरा व हरलाडीह में नए थाना व ओपी स्थापित किए गए। इसके अलावा पर्वतपुर, मोहनपुर, ढोलकट्टा, लटकट्टो, डाकबंगला और कठहर बारी में जवानों की तैनाती कर नक्सलियों के सेफ कॉरिडोर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, पुल-पुलिया का निर्माण कर तथा सीआरपीएफ के 'सिविक एक्शन प्लान' के जरिए ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ा गया।

नक्सलियों का आत्मसमर्पण

सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कई इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि कई मुठभेड़ में मारे गए या जेल भेजे गए।

सामान्य प्रश्न

पारसनाथ क्षेत्र में नक्सली आतंक क्यों खत्म हुआ?
सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों के अनवरत नक्सल विरोधी अभियानों के कारण नक्सली आतंक का किला ढ़ह गया है।

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