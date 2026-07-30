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प्रशांत बोस से प्रभावित मिसिर को सोवन मरांडी ने संगठन में कराया था शामिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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संदीप वर्मागिरिडीह। 80 के दशक से अति नक्सल प्रभावित जिला में शुमार गिरिडीह अब जाकर 46 सालों के बाद 2026 में इससे मुक्त हो पाया है। प्रतिबंधित नक्सली

प्रशांत बोस से प्रभावित मिसिर को सोवन मरांडी ने संगठन में कराया था शामिल

संदीप वर्मा गिरिडीह। 80 के दशक से अति नक्सल प्रभावित जिला में शुमार गिरिडीह अब जाकर 46 सालों के बाद 2026 में इससे मुक्त हो पाया है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सबसे बड़े और मजबूत नेता मिसिर बेसरा के धनबाद से गिरफ्तारी के बाद अब एक तरह से माना जा रहा है कि गिरिडीह से नक्सलवाद का अंत हो गया है। साल 2025 के इनामी नक्सलियों की सूची में गिरिडीह जिले के कई नक्सलियों का नाम शामिल था पर अब यह गिरिडीह के लिए इतिहास हो गया है। राज्य में 2026 की शुरूआत में एक करोड़ के तीन इनामी नक्सली थे जिसमें से दो गिरिडीह जिले के पीरटांड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। एक मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर की अब गिरफ्तारी हो चुकी है वहीं दूसरा अनल दा उर्फ तूफान एनकांउटर में मारा गया था। प्रशांत बोस से प्रभावित मिसिर बेसरा को किसान क्रांतिकारी कमेटी के नेता सोवन मरांडी ने संगठन में शामिल कराया था.

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कैसे हुई थी गिरिडीह में नक्सल की शुरूआत

80 के दशक में गिरिडीह नक्सली पहुंचे थे। दरअसल तात्कालिक बंगाल पुलिस तब नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर चुकी थी। नक्सलियों की एक टोली छुपते छुपाते गिरिडीह के पारसनाथ पहुंची थी। उस समय गिरिडीह में लालखंडी नाम से एक गुट सक्रिय हुआ था। जो जुल्म के खिलाफ लोहा तो ले रहा था, लेकिन उसके पास हथियार नहीं था। गिरिडीह में कुछ ऐसे लोग भी थे जो लोग इस संगठन को कुचलने में लगे थे। लालखंड में जो शामिल थे, उन्होंने दहशत फैलाने के लिए लोगों की गर्दन काट कर बीच सड़क पर रखना शुरू किया था। संगठन के लोग तेज तलवार, धारदार हथियार का इस्तेमाल करने लगे थे। लालखंडियों से नक्सली संगठन के नेताओं की मुलाकात हुई। जिसके बाद लालखंड का नक्सली संगठन के साथ विलय हुआ। इस इलाके में नक्सलियों ने अपनी संगठन इतनी मजबूत की कि समानांतर हुकूमत वह चलाने लगे। विकास से अछूता गिरिडीह उस वक्त बिहार का कमजोर जिला माना जाता था.

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एमए तक मिसिर ने की है पढ़ाई

मिसिर बेसरा गिरिडीह के पीरटांड़ प्रखंड के मदनाडीह का रहने वाला है। उसके पिता का नाम दर्पण बेसरा और मां का नाम रसोमति देवी है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार मिसिर पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से एमए तक की पढ़ाई की है। हालांकि उसने डिग्री प्राप्त नहीं की। वह कतरास कॉलेज से वर्ष 1986 में स्नातक की पढ़ाई की है। वहीं उसने प्रारंभिक शिक्षा हरलाडीह स्कूल में तथा मैट्रिक और इंटर वर्ष 1980 में राजगंज हाईस्कूल धनबाद से किया है.

प्रशांत बोस से था प्रभावित, 1986 में संगठन में हुआ शामिल

मिसिर बेसरा तत्कालीन संगठन एमसीसी के नेता प्रशांत बोस उर्फ किशन दा से काफी प्रभावित था। इसी वजह से वह एमसीसी की अग्र संगठन की बैठकों में भाग लेता था। वर्ष 1985 में धनबाद जिला के सिंदरी में ऑल इंडिया लीग फॉर रिवोल्यूशनरी कल्चर के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन में वालंटियर के रूप में भी कार्य किया था। 1986 में किसान क्रांतिकारी कमेटी के नेता सोवन मरांडी ने मिसिर को संगठन की प्राथमिक सदस्यता दिलवायी थी। 1986 में संगठन का सदस्य बनने के बाद 1990 में मिसिर का पद जब सब-जोनल का था तो किशन दा ने इसे प्रेस का काम सौंपा और कोलकाता भेजा.

संगठन में सदस्य से शीर्ष ओहदे तक पहुंचा मिसिर

मिसिर बेसरा लगभग 40 साल तक नक्सली संगठन के लिए कार्य कर रहा था। वह संगठन में सदस्य से शीर्ष नेतृत्व के ओहदे तक इस बीच पहुंचा। 1992 में कलकत्ता से मिसिर वापस आया और संगठन के कार्य में जुट गया। पांच साल बाद 1997 में मिसिर ने संगठन का विस्तार करते हुए दक्षिणी छोटानागपुर कमेटी का गठन किया और वर्ष 2000 में झारखंड रीजनल कमेटी के गठन में किशन दा का साथ दिया। 2000 में रांची के के बुंडू क्षेत्र में मितन नामक क्रियावादी के नेतृत्व में पहला सशस्त्र दस्ता का गठन किया। इसके बाद वर्ष 2003 में केंद्रीय कमेटी सदस्य बना। सितंबर 2004 में जब पीपुल्स वार ग्रुप और एमसीसी का विलय हुआ तो मिसिर सीएमसी (केन्द्रीय मिलिट्री कमीशन) सदस्य तथा ईआरबी (ईर्स्टन रीजनल ब्यूरो) मिलिट्री कमांड का प्रमुख बना। वर्तमान में वह संगठन का पोलित ब्यूरो सदस्य था.

प्रश्न और उत्तर

गिरिडीह में नक्सलवाद कब से सक्रिय था?
80 के दशक में गिरिडीह नक्सली पहुंचे थे।
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