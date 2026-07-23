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ग्राम सभा की भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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मछलीशहर में भू माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत तहसीलदार हुसैन अहमद ने जखनिया गांव में नवीन परती भूमि से अतिक्रमण हटाया। ग्राम प्रधान की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध कब्जे वाले भूमि को खाली कराया।

ग्राम सभा की भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

मछलीशहर। शासन के निर्देश पर भू माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत तहसीलदार हुसैन अहमद ने राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम की उपस्थिति में गुरुवार को जखनिया गांव में नवीन परती भूमि से अतिक्रमण हटवाकर कब्जा मुक्त कराया। जखनिया गांव के ग्राम प्रधान ने तहसील प्रशासन से शिकायत किया था कि जखनिया गांव की नवीन परती खाते की भूमि पर अवैध कब्जेदार मदन लाल गुप्त काफी समय से खेती कर रहा था। तहसीलदार ने राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ जखनिया गांव पहुंचकर ट्रैक्टर से जोतवाकर उक्त जमीन को कब्जा मुक्त कराया।

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