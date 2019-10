J&K: नौशेरा में भारतीय सेना की आतंकियों से मुठभेड़, एक ऑफिसर शहीद

जम्मू-कश्मीर में राजोरी के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना की पोस्ट पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में सेना के एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) शहीद हो गए। आतंकियों ने एलओसी के 500 मीटर अंदर यह गोलाबारी की है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सेना ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

पाकिस्तान ने यह कायराना हरकत तब की है, जब उसने सोमवार को ही एलओसी पर शांति बनाए रखने की अपील की थी। पाकिस्तान ने मंगलवार को एलओसी पर बालाकोट सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया। इससे पहले रविवार को पाकिस्तान द्वारा सीजफायर के उल्लंघन में भारत के दो जवान और एक आम नागरिक की मौत हो गई थी।

J&K: A Junior Commissioned Officer (JCO) of the Indian Army succumbed to injuries after being fired upon by terrorists at a post(500m inside the LoC) in Naushera sector earlier today. Area cordoned off, exchange of fire underway pic.twitter.com/tvEN6Wqc7W