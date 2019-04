जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर

अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में गुरुवार सुबह आतंकियों और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में सेना ने दो आतंकियों को मार गिराया है। अभी भी मुठभेड़ जारी है।

जानकारी के मुताबिक सेना की 3 आरआर, एसओजी की एक संयुक्त टीम ने अनंतनाग क्षेत्र में कुछ आतंकियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट होने के बाद बिजबेहरा में घेराबंदी की। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि यहां कितने आतंकी छिपे हैं।

#UPDATE: Two terrorists have been neutralised in the exchange of fire with security forces in Bagender Mohalla of Bijbehara in South Kashmir's Anantnag district. Search operation is underway. https://t.co/Yl41By46fM