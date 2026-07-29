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मुठभेड़ में मोबाइल चोर गिरोह के तीन शातिर बदमाश दबोचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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फोटो 4 मुठभेड़ में गोली लगने से घायल बदमाश राजीव को कंधे पर ले जाते सिपाही।फोटो 5 सीएचसी में उपचार करता मुठभेड़ में घायल सिपाही गजेंद्र सिंह।-गिरोह के

मुठभेड़ में मोबाइल चोर गिरोह के तीन शातिर बदमाश दबोचे

सौरिख, संवाददाता। थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार सुबह करीब छह बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे लिंक रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। सूचना मिली थी कि पल्सर बाइक से तीन शातिर बदमाश भाग रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह ने पुलिस टीम के साथ घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान बदमाशों की बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं। बदमाशों की फायरिंग में पुलिस की जीप क्षतिग्रस्त हो गई और सिपाही गजेंद्र सिंह घायल हो गए। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है जिसको उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया। मुठभेड़ में दो अन्य बदमाश भी पुलिस की गिरफ्त में है जिनसे पूछताछ जारी है।

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घटनास्थल पर पुलिस की कार्रवाई

पुलिस की फायरिंग में बदमाश राजीव निवासी कोटपुरा, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी, जनपद इटावा के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मौके से घायल राजीव के अलावा उसके दो साथियों जितेंद्र उर्फ भूरा निवासी करहल, जनपद मैनपुरी तथा साहिल निवासी जनपद इटावा को गिरफ्तार कर लिया। घायल राजीव को उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया, जबकि घायल सिपाही गजेंद्र सिंह का भी उपचार कराया गया। दोनों अन्य आरोपियों से थाने में पूछताछ की जा रही है। मौके से पुलिस ने एक पल्सर बाइक, अवैध तमंचे तथा कई जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी अंतरजनपदीय मोबाइल चोर गिरोह से जुड़े हैं। इनसे पूर्व चोरी किए गए करीब 37 मोबाइल, जिनमें नौ आईफोन बरामद किए जा चुके हैं। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत 20 से 25 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने हाल ही में जंतर-मंतर पर आयोजित कार्यक्रम तथा अन्य बड़ी रैलियों और भीड़भाड़ वाले आयोजनों में महंगे मोबाइल चोरी किए थे। तीनों के खिलाफ मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ समेत विभिन्न जनपदों में चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर, एनडीपीएस एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ की सूचना पर क्षेत्राधिकारी सुरेश मलिक, फॉरेंसिक टीम तथा अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर उनके अन्य साथियों तथा वारदातों के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

सामान्य प्रश्न

मुठभेड़ में पुलिस को कितने बदमाशों को गिरफ्तार किया?
पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया।

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