जम्मू-कश्मीरः श्रीनगर के चट्टाबाल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक जवान घायल

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां श्रीनगर के चट्टाबाल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ आतंकी चट्टाबाल इलाके में ही छिपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजकर 25 मिनट पर जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस और सीआरपीएफ श्रीनगर के करण नगर और छत्‍ताबल इलाके में नाकाबंदी कर रही थी। उसी दौरान आतंकियों की ओर से गोलीबारी हुई।

#UPDATE: One CRPF personnel injured during encounter with terrorists in Chattabal area of Srinagar. #JammuAndKashmir