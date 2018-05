शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दो जवान घायल

जम्मू-कश्मीर में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। घाटी के शोपियां में दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। गोलीबारी में दो जवान घायल हो गए हैं। एक पुलिस ने यह जानकारी दी है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि शोपियां के जैनापुरा इलाके में बडीगाम गांव में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली थी। इस सूचना पर सुरक्षा बलों ने सुबह इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया।



अधिकारी ने कहा कि तलाशी अभियान उस वक्त मुठभेड़ में बदल गया जब छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई। उन्होंने कहा कि फायरिंग अभी जारी है। बता दें कि शनिवार को भी श्रीनगर के चट्टाबल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान तीन आतंकवादियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ में तीन जवान भी हो गए थे।

#UPDATE Two security personnel have sustained injuries in the ongoing encounter between security forces and terrorists in Shopian's Badigam