जम्मू कश्मीर: अनंतनाग मुठभेड़ में इस्लामिक स्टेट को 2 आतंकी मारे गए, एक जवान शहीद

जम्मू - कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज सुबह सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर (आईएसजेके) से जुड़े दो आतंकी ढेर हो गए जबकि एक जवान शहीद हो गया। इसमें कई आम नागरिक घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक एस पी वैद ने ट्विटर पर लिखा , '' खिरम श्रीगुफवारा क्षेत्र में मुठभेड़ जारी है , दो आतंकी ढेर हो चुके हैं और गोलीबारी अभी जारी है। दुर्भाग्य से हमने जम्मू - कश्मीर पुलिस के एक साथी को इसमें खो दिया।



Encounter started in early hours of the morning, there was information of 3-4 terrorists' presence. 3 bodies (of terrorists) are being retrieved. 1 Policeman is reportedly martyred & 2 civilians are injuries: J&K DGP S.P. Vaid on encounter underway in Anantnag's Srigufwara pic.twitter.com/HrxmS3nMDo