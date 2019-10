दिल्ली के कनॉट प्लेस में एनकाउंटर, गोलीबारी के बाद दो बदमाश गिरफ्तार

दिल्ली के कनॉट प्लेस में बुधवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। शंकर मार्केट में हुए एनकाउंटर में दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, बदमाशों के साथ हुए इस एनकाउंटर के बाद घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है और जांच कर रही है।

Delhi: Two snatchers arrested after exchange of fire between police and snatchers in near Shankar Market; Police teams present at the spot