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बादलों की छांव में सुहावना रहा मौसम, शाम में बारिश के बीच जारी रही कांवर यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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पेज चार की लीडपेज चार की लीड श्रावणी मेला दिनभर मौसम में नरमी से झूम उठे शिवभक्त धूप नहीं रहने से कांवरियों की बढ़ी रफ्तार, निर्धारित ठहराव स्थल से

बादलों की छांव में सुहावना रहा मौसम, शाम में बारिश के बीच जारी रही कांवर यात्रा

कटोरिया (बांका) निज प्रतिनिधि। श्रावण मास में वर्षा ऋतु की अलौकिक छटा सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक कांवरिया पथ की शोभा बढ़ा रही है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का एक सप्ताह गुजर चुका है। मेले में आए असंख्य कांवरिया गंगा जल को कांधे पर सवार कर देवाधिदेव महादेव पर अर्पित करने के लिए अग्रसर हैं। कांवरियों की इस यात्रा में मौसम भी उनका साथ दे रहा है। बुधवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहे और मौसम सुहावना बना रहा। धूप नहीं निकलने से कांवरियों को पैदल यात्रा में काफी राहत मिली। वहीं शाम के समय बारिश होने से वातावरण में और ठंडक घुल गई।

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कांवरिया पथ में मौसम की नरमी और मंद-मंद हवा की लहरों ने यात्रा को आसान बना दिया है। बुधवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहने के कारण कांवरिया बिना धूप की परवाह किए लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। मौसम के इस सुहावने रवैए के कारण कांवरिया पथ में कांवरियों का दबाव भी बढ़ा रहा। सावन की पहली सोमवारी को जल उठाने वाले कांवरियों से बुधवार सुबह कटोरिया एवं चांदन का क्षेत्र गुलजार रहा। धूप नहीं रहने से कांवरिया कहीं भी ज्यादा देर न रुककर अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहे थे। मौसम की नरमी ने थके-हारे कांवरियों को भी राहत दी। कांवरिया अपने निर्धारित ठहराव स्थल से आगे जाकर भी रुक रहे हैं। शाम में बारिश शुरू होने के बाद पथ पर चल रहे कांवरियों के कदमों में भी तेजी देखी गई। बारिश की फुहारों ने यात्रा के दौरान मिल रही गर्मी और थकान को काफी कम कर दिया। अपने कष्टों को भूलकर हर कोई मौसम का फायदा उठाते हुए बाबाधाम की ओर अग्रसर है। सुहावने मौसम में सुल्तानगंज से देवघर तक लगभग 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा कांवरिया हंसते-खेलते पार कर रहे हैं। शिवभक्त कांधे पर कांवर लेकर भोलेनाथ की आस्था में मग्न होकर अपनी धुन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बोल बम के जयकारों से पूरा कांवरिया पथ गूंजायमान हो रहा है। फिलहाल केसरिया रंग से सराबोर कांवरिया पथ एवं कांवरों की रुनझुन आवाज से पूरा क्षेत्र शिवनगरी में तब्दील हो गया है। जंगल, पहाड़, नदी, गांव की मिट्टी की सोंधी खुशबू एवं खेत व ग्रामीण परिवेश के बीच कांवर पर बंधी घंटी की आवाज कांवरिया पथ में मनमोहक छटा बिखेर रही है।

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