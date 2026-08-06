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एम्बुलेंस चालकों को दिया गया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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ईएमआरआई ग्रीन हैल्थ सर्विस का पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को समाप्त हुआ। इसमें 4 जिलों के 427 एम्बुलेंस कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य एम्बुलेंस सेवा को और बेहतर बनाना था, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके।

एम्बुलेंस चालकों को दिया गया प्रशिक्षण

ईएमआरआई ग्रीन हैल्थ सर्विस संस्था की तरफ से पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम का बुधवार को समापन हो गया। संस्था की ओर से ट्रेनर वारिश हुसैन और संदीप कुमार ने एम्बुलेंस सेवा को और बेहतर बनाने के लिए एम्बुलेंस कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। 300 बेड कोविड हॉस्पिटल बरेली में आयोजित क्लस्टर बेस्ड ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में 4 जिलों (बरेली, बदायूं, पीलीभीत, कासगंज) के पायलट को अलग-अलग बैच में बुलाकर प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 427 पायलटों ने हिस्सा लिया।

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