संविधान में प्रदत्त अधिकारों व योजनाओं पर जानकारी दी गई
अम्बेडकरनगर में जलालपुर विकास खंड के खजुरी पंचायत भवन पर संविधान के अधिकारों और सरकारी योजनाओं पर दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में 29 किशोरियों, महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रशिक्षकों ने संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, और युवाओं से जुड़े अनुच्छेदों के बारे में जानकारी दी।
अम्बेडकरनगर। संविधान में प्रदत्त अधिकारों व सरकारी योजनाओं पर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन जलालपुर विकास ख्ंाड के खजुरी पंचायत भवन पर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में 29 किशोरियों महिलाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। वि द पीपुल अभियान दिल्ली के निर्देशन में किशोरी बालिका सशक्तीकरण कार्यक्रम व जन विकास केन्द्र भितरीडीह के साथ मिशन शक्ति बहू बेटी अभियान के तहत आयोजित प्रशिक्षण में गायत्री ने कहा कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह सरकार की शक्तियों, नागरिकों के अधिकारों और देश की शासन व्यवस्था को निर्धारित करता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता मनोज कुमार ने बताया कि संविधान का मूल उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थापित करना है।
प्रशिक्षका उत्पला ने लोगों को संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार नीति व युवाओं से जुड़े अनुच्छेदों के बारे में बताया।
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