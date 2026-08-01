हरनौत में राष्ट्रीय बेलदार सामाजिक सेना की बैठक हुई, जिसमें समाज को संगठित करने की योजना बनाई गई। अध्यक्ष रंजीत चौहान ने भाईचारे की जरूरत पर जोर दिया। यहां शिक्षा के महत्व पर चर्चा की गई और अगली बैठक 4 अगस्त को नगरनौसा में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

आपसी भाईचारा व मजबूत संगठन से ही समाज की उन्नति संभव : बेलदार संघ हरनौत में राष्ट्रीय बेलदार सामाजिक सेना की हुई बैठक, कई मुद्दों पर की गयी चर्चा बुद्धिजीवियों ने समाज को संगठित करने के लिए अभियान चलाने की बनायी रणनीति बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। हरनौत प्रखंड में रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को राष्ट्रीय बेलदार सामाजिक सेना की बैठक हुई।

बैठक में चर्चा समाज को संगठित करने के लिए गांव-गांव बैठक करने की रणनीति बनायी गयी। राष्ट्रीय बेलदार सामाजिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत चौहान ने कहा कि आपसी भाईचारा व संगठित रहकर ही समाज की उन्नति संभव है। उन्होंने कहा कि संगठन का संयुक्त खाता खोलने की रणनीति बनायी गयी। ताकि, समाज के गरीब परिवारों को किसी भी समय आर्थिक रुप से मदद की जा सके। बुद्धिजीवियों ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने की लोगों से अपील की। कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व अच्छी संस्कार मिलने से ही स्वच्छ व विकसित समाज का निर्माण संभव है।

अगली बैठक की योजना सर्वसम्मति से संगठन की अगली बैठक चार अगस्त को नगरनौसा में रखी गयी है। इसमें अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने की अपील की गयी है। समाजसेवी रामानंद सागर ने कहा कि शिक्षा एक ऐसी अनमोल रत्न है जो मानव और समाज में बदलाव ला सकते है। मौके पर रामबली प्रसाद बिन्द, सोनू चौहान, राजेश कुमार, उपेन्द्र कुमार, दीपक कुमार, चंद्रमणि प्रसाद बिंद, मंगल बिन्द, अलोक कुमार, बलराम बिंद, धनराज कुमार, राजकुमार बिंद, बैजू चौहान, दिलीप चौहान, रमेश बेलदार, उत्तम चौहान, श्रवण बिन्द, मल्लू बिन्द, धर्मवीर कुमार, बखोरी बेलदार, रामशीष जमादार, धनराज बेलदार, सुभाष कुमार, बलराम कुमार बेलदार, अनिल बेलदार, मसूदन, डॉ. वीरमणि कुमार बेलदार, राजेश कुमा, प्रविन्द कुमार व अन्य मौजूद थे। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)