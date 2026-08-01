Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आपसी भाईचारा व मजबूत संगठन से ही समाज की उन्नति संभव : बेलदार संघ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

हरनौत में राष्ट्रीय बेलदार सामाजिक सेना की बैठक हुई, जिसमें समाज को संगठित करने की योजना बनाई गई। अध्यक्ष रंजीत चौहान ने भाईचारे की जरूरत पर जोर दिया। यहां शिक्षा के महत्व पर चर्चा की गई और अगली बैठक 4 अगस्त को नगरनौसा में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

आपसी भाईचारा व मजबूत संगठन से ही समाज की उन्नति संभव : बेलदार संघ

आपसी भाईचारा व मजबूत संगठन से ही समाज की उन्नति संभव : बेलदार संघ हरनौत में राष्ट्रीय बेलदार सामाजिक सेना की हुई बैठक, कई मुद्दों पर की गयी चर्चा बुद्धिजीवियों ने समाज को संगठित करने के लिए अभियान चलाने की बनायी रणनीति बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। हरनौत प्रखंड में रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को राष्ट्रीय बेलदार सामाजिक सेना की बैठक हुई।

बैठक में चर्चा

समाज को संगठित करने के लिए गांव-गांव बैठक करने की रणनीति बनायी गयी। राष्ट्रीय बेलदार सामाजिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत चौहान ने कहा कि आपसी भाईचारा व संगठित रहकर ही समाज की उन्नति संभव है। उन्होंने कहा कि संगठन का संयुक्त खाता खोलने की रणनीति बनायी गयी। ताकि, समाज के गरीब परिवारों को किसी भी समय आर्थिक रुप से मदद की जा सके। बुद्धिजीवियों ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने की लोगों से अपील की। कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व अच्छी संस्कार मिलने से ही स्वच्छ व विकसित समाज का निर्माण संभव है।

अगली बैठक की योजना

सर्वसम्मति से संगठन की अगली बैठक चार अगस्त को नगरनौसा में रखी गयी है। इसमें अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने की अपील की गयी है। समाजसेवी रामानंद सागर ने कहा कि शिक्षा एक ऐसी अनमोल रत्न है जो मानव और समाज में बदलाव ला सकते है। मौके पर रामबली प्रसाद बिन्द, सोनू चौहान, राजेश कुमार, उपेन्द्र कुमार, दीपक कुमार, चंद्रमणि प्रसाद बिंद, मंगल बिन्द, अलोक कुमार, बलराम बिंद, धनराज कुमार, राजकुमार बिंद, बैजू चौहान, दिलीप चौहान, रमेश बेलदार, उत्तम चौहान, श्रवण बिन्द, मल्लू बिन्द, धर्मवीर कुमार, बखोरी बेलदार, रामशीष जमादार, धनराज बेलदार, सुभाष कुमार, बलराम कुमार बेलदार, अनिल बेलदार, मसूदन, डॉ. वीरमणि कुमार बेलदार, राजेश कुमा, प्रविन्द कुमार व अन्य मौजूद थे। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)

सामान्य प्रश्न

राष्ट्रीय बेलदार सामाजिक सेना की अगली बैठक कब होगी?
राष्ट्रीय बेलदार सामाजिक सेना की अगली बैठक चार अगस्त को नगरनौसा में होगी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Biharsharif Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।