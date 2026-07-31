सतर्कता और प्रतिरोध ही सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी

सतर्कता और प्रतिरोध ही सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी
बिहारशरीफ में तीन दिवसीय महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रशिक्षक उषा विश्वकर्मा ने आत्मविश्वास, कानूनी अधिकारों और साइबर सुरक्षा की जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सजग बनाना है। यह प्रशिक्षण 2 अगस्त तक चलेगा।
सतर्कता और प्रतिरोध ही सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी अनहोनी पर तुरंत करें वार, शोषण की शुरुआत में ही करें विरोध बिहारशरीफ में तीन दिवसीय मुक्कामार महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शुरू छात्राओं को आत्मविश्वास, साहस और कानूनी अधिकारों की भी दी गई जानकारी फोटो : मुक्कामार : बिहारशरीफ खंदकपर संत जोसेफ अकादमी में शुक्रवार को मुक्कामार महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल बेटियां। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। सतर्कता और प्रतिरोध ही हमारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। किसी भी तरह की अनहोनी पर तुरंत वार करें, उसका विरोध करें। शोषण, प्रताड़ना, छेड़खानी या अन्य परेशानियों की शुरुआत में ही पूरजोर तरीके से विरोध करें। बिहारशरीफ खंदकपर संत जोसेफ अकादमी में शुक्रवार को लखनऊ रेड ब्रिगेड की संस्थापक सह आत्मरक्षा प्रशिक्षक उषा विश्वकर्मा ने कहा कि हम सहते हैं, तभी आगे वाली की हिम्मत बढ़ती है। ऐसा भूलकर भी न करें। कम से कम एक मुक्का मारकर तो आप विरोध कर ही सकती हैं।
महिलाओं को आत्मविश्वास और साहस दिया गयाउन्होंने बेटियों व छात्राओं को आत्मविश्वास, साहस और कानूनी अधिकारों की भी जानकारी दी। इस तीन दिवसीय मुक्कामार महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण में रोटरी क्लब ऑफ तथागत बिहारशरीफ और रेड ब्रिगेड के प्रतिनिधियों व सदस्यों ने सहयोग किया। यह प्रशिक्षण दो अगस्त तक चलेगा। इसमें कई विधाएं बतायी जाएंगी। प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में छात्राएं आत्मरक्षा के व्यावहारिक गुर सीख रही हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर, सजग और विपरीत परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम बनाना है।
साहस और आत्मविश्वास के साथ काम करने की प्रेरणाडरने के बजाय हिम्मत से लें काम : प्रशिक्षक उषा विश्वकर्मा ने कहा कि सतर्कता और समय पर किया गया प्रतिरोध बहुत ही कारगर है। कई बार हम विरोध का हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। सामने वाले से डर जाते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए। डरने की बजाय हिम्मत से काम लें। विरोध करते समय भी बिना घबराए पूरी ताकत से जुटे रहें। लेकिन, इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि हम रात हो या सुनसान इलाका बाहर निकल पड़ें। असामाजिक तत्वों से हमेशा बचना चाहिए। इसलिए डरने के बजाय साहस और आत्मविश्वास के साथ स्थिति का सामना करना सीखें।
साइबर सुरक्षा का महत्वपूर्ण जिक्रसाइबर सुरक्षा की दी गयी जानकारी : क्लब के अध्यक्ष महेश लोहानी व परियोजना अध्यक्ष रूबी सिन्हा ने कहा बच्चियों को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी। कहा कि आज के समय में लोग डिजिटल हो रहे हैं। मोबाइल का उपयोग करते समय भी सतर्क रहना चाहिए। कोई भी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करें। प्रशिक्षण में उन्हें साइबर अपराध, गुड टच-बैड टच, महिला सुरक्षा कानून, हेल्पलाइन नंबर तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता प्राप्त करने के उपायों की भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने बताया कि आत्मरक्षा केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी है। कार्यकम संचालन में क्लब के सचिव डॉ. नीरज कुमार, रश्मि दास, कुमारी किरण, डॉ. अरविंद कुमार सिन्हा, डॉ. सुनीति सिन्हा, अमन कुमार, रत्नेश अमन, दिनेश कुमार व अन्य ने सहयोग किया। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)
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