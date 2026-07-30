महिलाओं की शिक्षा पर संगोष्ठी
आरा, निज प्रतिनिधि। स्वतंत्रता और बौद्धिक पहचान विषय पर महात्मा गांधी नगर कतीरा में संगोष्ठी आयोजित की गई। अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार तिवारी ने की और संचालन डॉ आर कृष्णा ने किया। वक्ताओं...
आरा, निज प्रतिनिधि। महिलाओं की शिक्षा, स्वतंत्रता और बौद्धिक पहचान विषय पर महात्मा गांधी नगर कतीरा में संगोष्ठी आयोजित की गई। अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार तिवारी ने की और संचालन डॉ आर कृष्णा ने किया। वक्ताओं ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम बताया। अजय कुमार तिवारी मुनमुन ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका स्वतंत्र विचार होता है। उन्होंने कहा कि चाहो तो पुस्तकालयों पर ताले लगा दीजिए, लेकिन मन की स्वतंत्रता पर कोई ताला नहीं लगाया जा सकता। वक्ताओं ने महिलाओं से शिक्षा के माध्यम से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित करने का आह्वान किया।
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