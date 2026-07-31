उड़ीसा के प्रतिनिधियों ने कामडारा में लाह व आजीविका मॉडल का किया अध्ययन
कामडारा में उद्योगिनी संस्था द्वारा आयोजित अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम में उड़ीसा के छह जिलों से 56 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महिला किसानों ने लाह खेती, बकरी और मुर्गी पालन के अनुभव साझा किए। प्रतिनिधियों ने विभिन्न कृषि गतिविधियों का अवलोकन किया और सकारात्मक बदलावों की जानकारी प्राप्त की।
कामडारा, प्रतिनिधि। प्रखंड के उद्यम उत्थान समिति परिसर में शुक्रवार को उद्योगिनी संस्था की ओर से अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उड़ीसा के छह जिलों से वसुंधरा संस्था के 56 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्थानीय महिला किसानों ने प्रतिनिधियों को लाह खेती, बकरी पालन,मुर्गी पालन और सेमियालता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के अनुभव साझा किए। प्रतिनिधियों ने उद्यम उत्थान समिति में इमली और लाख के प्रसंस्करण तथा खरीद-बिक्री की प्रक्रिया की भी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने जरिया, तुरबुल, कजरा और नवाटोली गांवों का भ्रमण कर लाह ब्रूड फार्म, सेमियालता प्लांटेशन, मुर्गी पालन और गोट मचान का अवलोकन किया।
महिला किसानों से संवाद कर आजीविका से आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी प्राप्त की। अध्ययन भ्रमण से प्रभावित वसुंधरा संस्था के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में भी इसी तरह का प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए उद्योगिनी संस्था की टीम को आमंत्रित करने की बात कही। कार्यक्रम में नारायण साहू, प्रदीप तोपनो, कृष्णा साहू सहित अन्य लोग मौजूद थे।
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