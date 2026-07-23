लखपति दीदी सम्मान समारोह में 105 महिलाओं को मिला स्वावलंबन का सम्मान

विधानसभा चकराता के अंतर्गत साहिया स्थित अमर मार्केट में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आयोजित लखपति दीदी सम्मान सम्मेलन में क्षेत्र की 105 स्वावलंबी महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत के साथ हुआ। जौनसार-बावर की पारंपरिक परंपरा के अनुसार स्थानीय महिलाओं ने प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट का पारंपरिक परिधान डांटू पहनाकर स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए रुचि भट्ट ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर न केवल अपना, बल्कि अपने परिवार का भी भरण-पोषण करने में सक्षम हो रही हैं।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड में 6,000 से अधिक महिला समूहों के माध्यम से 60,000 से अधिक महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। उन्होंने महिलाओं से छोटे-छोटे स्वरोजगार अपनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और जनजाति कल्याण निदेशालय, उत्तराखंड के डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत चयनित 105 महिलाओं को सम्मानित किया गया। प्रत्येक महिला को 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। चकराता विधानसभा संयोजक एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने महिलाओं से घरेलू कार्यों के साथ गृह उद्योग और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया। भाजपा जिला अध्यक्ष सुनीता गुलेरिया ने कहा कि महिलाओं को अपनी प्रतिभा पहचानकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इस अवसर पर साहिया महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉ. नीलम चौहान, कालसी महिला मोर्चा अध्यक्ष बबीता चौहान, मंडल अध्यक्ष प्रवीण चौहान, प्रदीप वर्मा, डॉ. पूजा गौड़, सुरेंद्र नेगी, प्रदीप तोमर, कुंदन सिंह चौहान, पलक खन्ना, रविता ठाकुर और कांति देवी सहित विभिन्न महिला समूहों से जुड़ी 200 से अधिक महिलाएं मौजूद रहीं।