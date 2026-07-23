Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लखपति दीदी सम्मान समारोह में 105 महिलाओं को मिला स्वावलंबन का सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
Follow us on Google News
share

चकराता विधानसभा के अंतर्गत साहिया में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा लखपति दीदी सम्मान सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 105 स्वावलंबी महिलाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि रुचि भट्ट ने महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए स्वरोजगार अपनाने का आह्वान किया। महिलाओं को प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र भी दिए गए।

लखपति दीदी सम्मान समारोह में 105 महिलाओं को मिला स्वावलंबन का सम्मान

विधानसभा चकराता के अंतर्गत साहिया स्थित अमर मार्केट में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आयोजित लखपति दीदी सम्मान सम्मेलन में क्षेत्र की 105 स्वावलंबी महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत के साथ हुआ। जौनसार-बावर की पारंपरिक परंपरा के अनुसार स्थानीय महिलाओं ने प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट का पारंपरिक परिधान डांटू पहनाकर स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए रुचि भट्ट ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर न केवल अपना, बल्कि अपने परिवार का भी भरण-पोषण करने में सक्षम हो रही हैं।

ये भी पढ़ें:Kashipur News: काशीपुर में लखपति दीदियों को किया गया सम्मानित

उन्होंने बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड में 6,000 से अधिक महिला समूहों के माध्यम से 60,000 से अधिक महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। उन्होंने महिलाओं से छोटे-छोटे स्वरोजगार अपनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और जनजाति कल्याण निदेशालय, उत्तराखंड के डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत चयनित 105 महिलाओं को सम्मानित किया गया। प्रत्येक महिला को 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। चकराता विधानसभा संयोजक एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने महिलाओं से घरेलू कार्यों के साथ गृह उद्योग और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया। भाजपा जिला अध्यक्ष सुनीता गुलेरिया ने कहा कि महिलाओं को अपनी प्रतिभा पहचानकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इस अवसर पर साहिया महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉ. नीलम चौहान, कालसी महिला मोर्चा अध्यक्ष बबीता चौहान, मंडल अध्यक्ष प्रवीण चौहान, प्रदीप वर्मा, डॉ. पूजा गौड़, सुरेंद्र नेगी, प्रदीप तोमर, कुंदन सिंह चौहान, पलक खन्ना, रविता ठाकुर और कांति देवी सहित विभिन्न महिला समूहों से जुड़ी 200 से अधिक महिलाएं मौजूद रहीं।

ये भी पढ़ें:लखपति दीदी सम्मेलन में महिलाओं को योजनाओं की दी जानकारी

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।