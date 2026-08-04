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अनुपूरक बजट:: खादी, हथकरघा और टेक्सटाइल के लिए 140 करोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश सरकार ने पारंपरिक उद्योग, हथकरघा, खादी और वस्त्रोद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 140 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। यह धनराशि टेक्सटाइल पार्कों के विकास और कारीगरों के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उपयोग की जाएगी। इससे रोजगार और उद्यमिता में वृद्धि होगी।

अनुपूरक बजट:: खादी, हथकरघा और टेक्सटाइल के लिए 140 करोड़

टेक्सटाइल पार्कों के विकास, बुनकरों एवं कारीगरों के सशक्तीकरण से बढ़ेगा रोजगार और उद्यमिता पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाकर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही सरकार: सचान

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लखनऊ। विशेष संवाददाता

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अनुपूरक बजट का प्रावधान

अनुपूरक बजट में पारंपरिक उद्योगों, हथकरघा, खादी एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि से टेक्सटाइल पार्कों के विकास, हथकरघा एवं बुनकर प्रोत्साहन योजनाओं के विस्तार, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पूंजीगत निर्माण कार्यों तथा औद्योगिक आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। स्वीकृत राशि में 12,500 लाख रुपये यानि 125 करोड़ रुपये पूंजीगत मद तथा 1,502.79 लाख रुपये यानि 15.0279 करोड़ रुपये राजस्व मद के तहत प्रावधान किया गया है।

कर्मियों का सशक्तीकरण

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के बुनकरों, कारीगरों, उद्यमियों और पारंपरिक उद्योगों से जुड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अनुपूरक बजट में स्वीकृत यह धनराशि प्रदेश के औद्योगिक ढांचे को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, आधुनिक सुविधाओं का विकास होगा और बुनकरों एवं खादी कारीगरों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

सामान्य प्रश्न

उत्तर प्रदेश सरकार ने पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कितना बजट निर्धारित किया है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए 140 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
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