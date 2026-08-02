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सात अगस्त को दिव्यांगजन रोजगार मेला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग और अन्य विभागों द्वारा 7 अगस्त को दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में विभिन्न सेक्टरों की कंपनियां भाग लेंगी। इच्छुक दिव्यांगजन 3 से 10 अगस्त तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

सात अगस्त को दिव्यांगजन रोजगार मेला

वाराणसी। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उप्र कौशल मिशन, जिला उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग की ओर से सात अगस्त को सेवायोजन कार्यालय में दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 का आयोजन होगा। रोजगार मेले में विभिन्न सेक्टरों की कंपनियां शामिल होंगी। प्रभारी दीप सिंह ने बताया शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे से मेला शुरू होगा। अभ्यर्थियों को बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र की दो प्रति लेकर आना होगा। इच्छुक दिव्यांगजन युवक, युवतियां 3 से 10 अगस्त 2026 तक किसी भी दिन अपने सभी दस्तावेजों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के विकास भवन स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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