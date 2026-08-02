सात अगस्त को दिव्यांगजन रोजगार मेला
वाराणसी में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग और अन्य विभागों द्वारा 7 अगस्त को दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में विभिन्न सेक्टरों की कंपनियां भाग लेंगी। इच्छुक दिव्यांगजन 3 से 10 अगस्त तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
वाराणसी। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उप्र कौशल मिशन, जिला उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग की ओर से सात अगस्त को सेवायोजन कार्यालय में दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 का आयोजन होगा। रोजगार मेले में विभिन्न सेक्टरों की कंपनियां शामिल होंगी। प्रभारी दीप सिंह ने बताया शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे से मेला शुरू होगा। अभ्यर्थियों को बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र की दो प्रति लेकर आना होगा। इच्छुक दिव्यांगजन युवक, युवतियां 3 से 10 अगस्त 2026 तक किसी भी दिन अपने सभी दस्तावेजों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के विकास भवन स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें