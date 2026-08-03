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ई खसरा पड़ताल कर स्वावलंबी बने युवा, प्रति गाटा मिलेगा 10 रुपया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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उरई में कृषि विभाग के एग्री स्टैक सर्वे और ई-खसरा पड़ताल से युवा स्वावलंबी बन सकते हैं। प्रति गाटा दस रुपए का भुगतान होगा। इससे बेरोजगार युवा मात्र 10 दिन में 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। शासन डिजिटल इंफ्रास्टक्चर के तहत किसान रजिस्ट्री और गोल्डन कार्ड तैयार कर रहा है।

ई खसरा पड़ताल कर स्वावलंबी बने युवा, प्रति गाटा मिलेगा 10 रुपया

उरई। संवाददाता जिले के युवा कृषि विभाग के एग्री स्टैक सर्वे और ई-खसरा पड़ताल से जुड़कर स्वावलंबी बन सकते हैं। इसके लिए उनको प्रति गाटा दस रुपए का भुगतान किया जाएगा। इससे बेरोजगार युवा दस दिन में तीस हजार तक कमा सकते हैं।शासन के निर्देश पर जिले में डिजिटल इंफ्रास्टक्चर फार एग्रीकल्चर के तहत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री एवं किसान गोल्डन कार्ड तैयार कराए जा रहे हैं। इसमें किसानों का विवरण डिजिटल इंफ्रस्टक्चर में संकलित किया जाएगा। डीडी एसके उत्तम ने बताया कि भूमिधर किसानों को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा इसमें किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व के समस्त गाटा संख्या, सहखातेदार होने की स्थिति में गाटे के किसान का अंश, मोबाइल नंबर, आधार संख्या व ई केवाईसी का विवरण दर्ज होगा।

किसी भी प्रकार के स्वामित्व हस्तांतरण पर फार्मर रजिस्ट्री स्वत: ही अपडेट हो जाएगा। किसानों को फसली ऋण से लेकर बीमा क्षतिपूर्ति एवं आपदा राहत का लाभ आसानी से मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा एग्री स्टैक सर्वे करके स्वावलंबी बन सकते हैं। मात्र दस दिन में ही वह सर्वे काय कर तीस हजार रुपए कमा सकते हैं।

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