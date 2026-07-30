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सशक्त बेटियां ही विकसित समाज की आधारशिला सखी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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मधेपुरा के कुमारखंड में सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य किशोरियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, और अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने छात्रों से संवाद किया, और उन्हें विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उत्कृष्ट छात्राओं को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन किट से सम्मानित किया गया।

सशक्त बेटियां ही विकसित समाज की आधारशिला सखी

मधेपुरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। डिस्ट्रिक्ट हब फॉर वीमेन एम्पावरमेंट मधेपुरा द्वारा राजकीय कन्या प्लस टू आवासीय विद्यालय कुमारखंड में सखी वार्ता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आत्मविश्वास एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित कर उन्हें सशक्त नागरिक के रूप में तैयार करना है।बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक पहलुओं, बाल विवाह की रोकथाम, कन्या भ्रूण हत्या, पॉक्सो अधिनियम, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर हेल्पलाइन और महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी।

छात्राओं को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, में वन स्टॉप सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हब फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के उद्देश्य, लाभ एवं पात्रता की भी विस्तृत जानकारी दी गयी। कार्यक्रम के दौरान आयोजित संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सही उत्तर देने वाली छात्राओं को जिला प्रशासन की ओर से मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन किट प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी छात्राओं से व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाने, नियमित शिक्षा जारी रखने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और अपने परिवार एवं समाज की अन्य किशोरियों को भी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया गया। विद्यालय के प्राचार्य मनमोहन मिश्रा ने इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों को छात्राओं के समग्र व्यक्तित्व विकास एवं आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में अत्यंत उपयोगी बताया। कार्यक्रम में जिला परियोजना प्रबंधक अमन कुमार झा, जिला मिशन समन्वयक मो. इमरान आलम, लैंगिक विशेषज्ञ राजेश कुमार, मुमताज आलम, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ अभिमन्यु कुमार, लेखा सहायक नव्या भारती, प्रखंड समन्वयक आशीष कुमार सहित छात्राओं की सक्रिय सहभागिता रही।

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