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छात्राओं में विकसित करना है रचनात्मक सोच : प्राचार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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फोटो है : बेकार वस्तुओं से बनेगा सजावटी सामान बुधवार को होगा कार्यशाला का

छात्राओं में विकसित करना है रचनात्मक सोच : प्राचार्य

भागलपुर, वरीय संवाददाता। घर की यदि कोई वस्तु बेकार हो जाती है तो उसे हम फेंक देते हैं, लेकिन अब एसएम कॉलेज की छात्राएं ऐसा नहीं करेंगी। उन्हें ‘वेस्ट टू बेस्ट’ अवधारणा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तीन दिवसीय कला एवं शिल्प शिविर में जरूरी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्राओं को केवल सजावटी सामान निर्माण सीखाना नहीं है बल्कि उनमें रचनात्मक सोच, आत्मनिर्भरता और कौशल विकास की भावना पैदा करना भी है। यह बातें सोमवार को एसएम कॉलेज के होम साइंस विभाग में तीन दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन पर प्राचार्य डॉ. निशा झा ने कही। शिविर के उद्घाटन के पश्चात विभाग की हेड डॉ. लक्ष्मी पांडेय ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि छात्राओं को तीन दिनों को विभिन्न प्रकार की कुशलता बताई जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी विद्यार्थियों को अलग-अलग कौशल विकसित करने का प्रावधान है। इसके तहत ही प्राचार्य के निर्देशन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कारण घर के बेकार सामान उपयोग कर जरूरी वस्तुएं बनाने की सिखाई जाएगी। इसके समापन पर छात्राओं से बनी वस्तुओं का प्रदर्शन होगा। छात्राएं उत्साहित होकर कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं。

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के बाद छात्राओं को रचनात्मकता, कला एवं क्रॉफ्ट की बारीकियों से अवगत कराते हुए एक्सपर्ट आशा अग्रवाल ने जरूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दो दिनों में छात्राओं को कई सामग्री बनाने के लिए तैयार कर लिया जाएगा। मंच संचालन डॉ. गीता ने किया। अंत में डॉ. प्रकाश साह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। साथ ही कहा कि इस तरह की गतिविधियों में प्रशिक्षित होकर छात्राएं स्वरोजगार भी शुरू कर सकती हैं। डॉ. कुसुम भारती ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को अन्य गतिविधियों से जोड़ना है।

सामान्य प्रश्न

कार्यशाला का उद्देश्य क्या है?
कार्यशाला का उद्देश्य छात्राओं को रचनात्मक सोच, आत्मनिर्भरता और कौशल विकास की भावना पैदा करना है।
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