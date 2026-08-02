इलाहाबाद डायोसीज़ ने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया
कानपुर के सेंट थॉमस चर्च में महिला सशक्तीकरण पर सीसीबीआई इलाहाबाद धर्मप्रांत द्वारा विशेष ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं को समानता, आत्मनिर्भरता और जागरूकता के लिए प्रशिक्षण दिया गया। वक्ताओं ने महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया।
कानपुर। सेंट थॉमस चर्च में सीसीबीआई इलाहाबाद धर्मप्रांत ने महिला सशक्तीकरण पर विशेष ट्रेनिंग कैंप लगाया। इसका नेतृत्व इलाहाबाद धर्मप्रांत की महिला कोआर्डिनेटर सिस्टर दया ने किया। प्रशिक्षिका अलीना, रूथ, अनुपम एवं मार्था ने संस्कारों, स्त्री-पुरुष समानता तथा महिला सशक्तीकरण पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया। शहर के सभी कैथोलिक चर्चों की महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि महिलाएं परिवार और समाज की रीढ़ हैं। उन्हें शिक्षित, आत्मनिर्भर और जागरूक बनकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। इससे पूर्व शुरुआत में सेंट थॉमस चर्च के फादर राजेश साइमन एवं सिस्टर दया के स्वागत से हुआ। इस दौरान मरियम मैकार्टिस, आशा विल्सन, सिस्टर शिजी, शालिनी शेरोन, अलीना, लूसी, रोशनी गोम्स, रीना, मार्गरेट, रोजी, रजनी, ग्रेस सहित प्रयागराज और कानपुर की बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।
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