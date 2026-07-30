छात्राओं ने आत्मरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया

भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। रोटरी क्लब ऑफ विक्रमशिला और रोटरी क्लब ऑफ विक्रमशिला पिंक के संयुक्त तत्वावधान में रेड ब्रिगेड के सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय ‘मुक्का मार’ महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का बुधवार को समापन हुआ। समापन समारोह में छात्राओं ने प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई आत्मरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया। वहीं रेड ब्रिगेड की संस्थापक ऊषा विश्वकर्मा ने छात्राओं को आत्मविश्वास, साहस, कानूनी अधिकारों की जानकारी और किसी भी प्रकार की हिंसा व उत्पीड़न का डटकर सामना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम दिवंगत प्रवीण सिंह कुशवाहा की सोच को आगे बढ़ाने की दिशा में पहली कड़ी है।

मुख्य अतिथि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. वर्षा सिन्हा ने छात्राओं से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और निर्भीक होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। वहीं, समारोह में रेड ब्रिगेड की प्रशिक्षक टीम को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही शिविर में भाग लेने वाली सभी छात्राओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मीनू कुमारी, खुशी शाहनवाज, रितिका कुमारी, निधि कुमारी और पूरबी केशरी को विशेष सम्मान देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट चेयर चन्दना चौधरी, गायत्री सिंह, किरण गोस्वामी, अध्यक्ष सुधा पांडेय, बबीता साह, बिजॉय आनंद, कमला साहू, तबस्सुम परवेज, रोशनी शर्मा, मृदुला घोष, रेणु सिंह, सिमरन सिंह, अंजना प्रकाश, भाव्या, अमित आनंद, नीरज कुमार, सीमा साह, शालिनी कुमारी आदि मौजूद थे।