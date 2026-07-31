छात्राओं को आत्मरक्षा और साइबर सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक

लालगंज,हिन्दुस्तान संवाद। श्रीमती इंदिरा गांधी राजकीय पीजी कॉलेज में शुक्रवार को मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत छात्राओं को आत्मरक्षा, कानूनी अधिकारों और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा के साथ जागरूकता और आत्मविश्वास ही महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। मुख्य वक्ता एवं प्राचार्य डॉ अजीत प्रताप सिंह ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रभावी प्रयास है। उन्होंने छात्राओं से हर परिस्थिति में निर्भीक रहकर अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया।विशिष्ट वक्ता डॉ अनुपम मिश्रा ने कहा कि डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं।

ऐसे में छात्राओं को तकनीकी जानकारी के साथ सतर्कता भी अपनानी चाहिए। विशिष्ट वक्ता डॉ अंबेश्वरी पांडे ने कहा कि नारी सम्मान और सुरक्षा परिवार तथा समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है। प्रत्येक बालिका को शिक्षा और स्वावलंबन के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए।वक्ता डॉ शिवांगी पांडे ने कहा कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या भेदभाव का साहसपूर्वक विरोध करें तथा आवश्यकता पड़ने पर हेल्पलाइन और संबंधित विभागों की सहायता लें। उन्होंने कहा कि जागरूक महिला ही सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकती है। कार्यक्रम का संचालन डॉ रामप्रकाश पाल ने किया। उन्होंने मिशन शक्ति अभियान की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं से सामाजिक दायित्वों के साथ अपने अधिकारों के प्रति भी सजग रहने की अपील की। कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं।