समर्पण का क्षमतावर्धन पर एक दिवसीय कार्यक्रम
कार्यक्रम में शामिल महिलाएं व संस्था समर्पण के प्रतिनिधिगण) झुमरी तिलैया। समर्पण के द्वारा सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यक्
झुमरी तिलैया। समर्पण के द्वारा सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यक्रम का आयोजन होटल सेलिब्रेशन में किया गया। प्रयासों में शराब की बढ़ती समस्या की रोकथाम, पेयजल की कमी के विरुद्ध जनावेदन देना, आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्रिय करने आदि शामिल है। परियोजना प्रबंधक सलोनी कुमारी ने उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं की नेतृत्व क्षमता का विकास करना, उन्हें अपने अधिकारों व सरकारी योजनाओं की जानकारी देना व गाँव और समुदाय के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। मौके पर पुरुषोत्तम कुमार, योगेश कुमार, जितेंद्र सिंह, मंटू कुमार, पिंकी देवी, बिमला देवी व नमिता देवी आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें