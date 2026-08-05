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कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने लखपति दीदियों को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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सितारगंज में भाजपा महिला मोर्चा ने 'लखपति दीदी' कार्यक्रम का आयोजन किया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनीं महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की चर्चा की और सभी महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना जरूरी बताया। कार्यक्रम में उद्यमी महिलाओं को भी सम्मानित किया गया।

कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने लखपति दीदियों को किया सम्मानित
कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने लखपति दीदियों को किया सम्मानित

सितारगंज, संवाददाता। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से बुधवार को महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट में ‘लखपति दीदी’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनीं महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की सराहना की गई। जनसमुदाय को संबोधित करते हुए मंत्री बहुगुणा ने कहा कि ‘लखपति दीदी’ केवल योजना या कार्यक्रम नहीं, बल्कि नारी शक्ति, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण का उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का संकल्प देश के दूरदराज के गांवों और परिवारों तक पहुंच रहा है।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़कर महिलाएं अपने परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर न केवल अपनी पहचान बना रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष पूजा भट्ट ने महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने और छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं महिलाओं की आय बढ़ाने के साथ ही उन्हें समाज में नेतृत्व और सम्मान दिला रही हैं। वक्ताओं ने सितारगंज विधानसभा क्षेत्र की हर महिला को सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी उत्कृष्ट कार्य करने वाली उद्यमी महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष सुखदेव सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष डॉ. विनीता सक्सेना, मंडल अध्यक्ष मुकेश सनवाल, दुग्ध संघ अध्यक्ष प्रभा रावत, शिखा हाल्दार, सुमन राय, सुमन राणा, राधा राणा, मीनाक्षी, जानकी देवी, अनिमा हाल्दार, योगेंद्र रावत और उदय राणा समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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