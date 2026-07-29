लखीसराय: मिशन शक्ति की योजनाओं की दी जानकारी, बाल विवाह रोकने की दिलाई शपथ
लखीसराय में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा आयोजित इंडक्शन कार्यक्रम में छात्रों को महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रमुख योजनाओं में सखी वन स्टॉप सेंटर और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ शामिल हैं। कार्यक्रम के अंत में बाल विवाह रोकने की शपथ भी ली गई।
लखीसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। महिला एवं बाल विकास निगम के तत्वावधान में मंगलवार को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित इंडक्शन कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को महिला सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजना की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के प्राचार्य डॉ आरके रंजन ने अतिथियों का स्वागत एवं परिचय कराते हुए किया। हब के जिला मिशन समन्वयक प्रशांत कुमार ने मिशन शक्ति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिला और किशोरियों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन-181, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिला हब कार्यालय, शक्ति सदन, सखी निवास और पालन योजना की विस्तृत जानकारी दी।
जिला परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत संचालित पालनाघर, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, सामाजिक पुनर्वास कोष और कौशल विकास केंद्र जैसी योजनाओं के बारे में बताया। वहीं लैंगिक विशेषज्ञ किस्मत कुमारी ने बाल विवाह के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह केवल सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि कानूनन अपराध भी है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह में दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक की सजा, एक लाख रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को बाल विवाह रोकथाम की सामूहिक शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर व्याख्याता सूरज कुमार, योग गुरु ज्वाला सिंह, हर्ष कुमार, आंचल, तनु, नेहा सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षक, कर्मचारी एवं अभिभावक मौजूद थे।
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