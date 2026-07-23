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चौपाल के माध्यम से महिलाओं को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा की मौजूदगी में भगवतपुर में महिला चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तीकरण और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता पर चर्चा की गई। गीता ने महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की सलाह दी।

चौपाल के माध्यम से महिलाओं को किया जागरूक

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा की उपस्थिति में गुरुवार को विकासखंड भगवतपुर में महिला चौपाल लगाई गई। इसमें महिला सुरक्षा, सशक्तीकरण एवं सरकारी योजनाओं के प्रति महिलाओं को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया। गीता विश्वकर्मा ने महिलाओं को राज्य महिला आयोग के कार्यों, महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा एवं अन्य मामलों में आयोग से संपर्क करने की प्रक्रिया, महिला कल्याणकारी योजनाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए विभिन्न अधिनियमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर निर्भीकता से आगे आना चाहिए, ताकि उन्हें समय पर न्याय और शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।कार्यक्रम

के दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य ने समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग तथा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की ओर से लगाए गए स्टालों का अवलोकन भी किया गया। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से आयोग सदस्य के हाथों तीन गर्भवती महिलाओं की गोदभराई एवं दो बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया।

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