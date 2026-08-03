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सक्षम महिलाओं को चौकी ही नहीं थाने भी मिलेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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हल्द्वानी में, नैनीताल जिले की पुलिसकर्मियों की समीक्षा चल रही है। महिला अधिकारी अब थानों की कमान संभाल सकती हैं। एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कहा कि महिला पुलिसकर्मी विवेचनाएं कर रही हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान बिना आईडी घूमने वालों की सूचना साझा करने की अपील की गई है।

सक्षम महिलाओं को चौकी ही नहीं थाने भी मिलेंगे

हल्द्वानी। नैनीताल जिले में पुलिसकर्मियों के कार्यों की गहन समीक्षा की जा रही है। एसएसपी डॉ.मंजूनाथ टीसी ने बताया कि महिला अधिकारियों को वर्तमान में कई चौकियां और महत्वपूर्ण प्रभार दिया गया है। आने वाले वक्त में सक्षम महिला अधिकारी को थाना भी दिया जाएगा। एसएसपी ने शनिवार शाम मीडिया से बात करते हुए कहा अब सक्षम महिला अधिकारी सिर्फ चौकी ही नहीं, बल्कि थानों की कमान भी संभाल सकती हैं। लेकिन उन्हें अपने विभागीय कामों से संतुष्ट करना होगा। उन्होंने बताया कि महिला पुलिसकर्मी विवेचनाएं भी कर रही हैं और उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वर्तमान में एसएसपी की स्टेनो, पीआरओ, साइबर सेल, महिला सेल और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में भी महिलाओं को प्रभारी बनाया गया है। जिले में सात पुलिस चौकियों का प्रभार महिला दरोगाओं के पास है। एक सीओ भी महिला अधिकारी हैं। एसएसपी ने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और अनुभव को देखते हुए उन्हें आगे भी अहम पदों पर तैनाती दी जाएगी。

बिना आईडी घूमने वालों की शिकायत मुझसे करें: एसएसपी

एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान पुलिस अलर्ट पर है। भेष बदलकर अपराधी जिले में घुस सकते हैं, इसलिए संदिग्ध और बिना आईडी घूम रहे लोगों की सूचना सीधे उनसे साझा करें।उन्होंने अभिभावकों से बच्चों पर नजर रखने की अपील की और कहा कि बाहरी लोगों की गतिविधियों पर भी ध्यान दें। बताया कि जिले में पुलिस मुस्तैद है और गश्त बढ़ा दी गई है। संदिग्ध मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने से अपराधों पर अंकुश लगेगा।

सामान्य प्रश्न

महिला अधिकारियों को कौन सी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं?
महिला अधिकारियों को कई चौकियां और महत्वपूर्ण प्रभार दिया गया है, और उन्हें थानों की कमान भी संभालने की अनुमति दी गई है।
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