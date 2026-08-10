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घर-घर तिरंगा अभियान के लिए जीविका दीदियां बना रहीं तिरंगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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जिले में 64 हजार तिरंगा झंडों का निर्माण कर रहीं जीविका दीदियां वंदे मातरम के

घर-घर तिरंगा अभियान के लिए जीविका दीदियां बना रहीं तिरंगा

भागलपुर, मुख्य संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ को सफल बनाने में भागलपुर की जीविका दीदियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जिले में तिरंगा झंडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं करीब 64 हजार तिरंगा झंडों का निर्माण कर रही हैं। जीविका दीदियों द्वारा निर्मित झंडों को जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं नगर निकाय क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से इन्हें आम नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा। जिले के विभिन्न प्रखंडों में चिह्नित जीविका दीदियां तिरंगा झंडे तैयार करने में जुटी हैं।

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जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक सुनिर्मल गरेन ने बताया कि अभियान के तहत जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों को चार-चार हजार तिरंगा झंडे उपलब्ध कराने की योजना है। इस प्रकार जिले में कुल 64 हजार तिरंगा झंडे का निर्माण कराते हुए इसे अगले दो दिनों में प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रत्येक जीविका महिला संकुल संघ स्तर पर सिलाई केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर महिलाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप तिरंगा झंडों का निर्माण कर रही हैं।इस वर्ष ‘वंदे मातरम के 150 वर्ष’ पूरे होने के अवसर पर ‘हर घर तिरंगा अभियान’ का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिकों के घर, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव एवं जनभागीदारी की भावना को सुदृढ़ करना है। तिरंगा निर्माण के इस कार्य से जीविका दीदियों को अपनी हुनर और आजीविका को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिल रहा है। इस पहल के माध्यम से महिला सशक्तीकरण और राष्ट्र निर्माण का संदेश भी सामने आ रहा है।

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