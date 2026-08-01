घर-परिवार की तरह सीए क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अहम
कानपुर में केसीएएस की नारी शक्ति समिति ने महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए 'वूमेन कनेक्ट' कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के व्यावसायिक विकास के लिए संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना था। वक्ताओं ने महिलाओं के स्वास्थ्य और सीए क्षेत्र में उनकी भूमिका पर बात की।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसायटी (केसीएएस) की नारी शक्ति समिति की ओर से शनिवार को महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ‘वूमेन कनेक्ट’ का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सीए को संवाद, सीखने, प्रेरणा और आपसी सहयोग के माध्यम से व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को नई दिशा देना रहा। वक्ताओं ने कहा कि घर-परिवार की तरह सीए क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अहम है। पहले सत्र में डॉ. उषा गोयनका ने वूमेन्स वेल्थ विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य, हार्मोनल संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं को विस्तार से बताया। दूसरे सत्र में फन गेम्स, संगीत, नृत्य और परिचय सत्र के माध्यम से महिला सीए को एक-दूसरे से जुड़ने और अनुभव साझा करने का अवसर दिया गया।
केसीएएस के अध्यक्ष सीए विनीत रूंगटा ने कहा कि महिला सदस्यों की सक्रिय भागीदारी संस्था की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे आयोजन उनके नेतृत्व, आत्मविश्वास तथा आपसी सहयोग को नई मजबूती देते हैं। सीए वैभव गुप्ता, नेहा सरावगी, ऋचा अग्रवाल, रसिका ओमर आदि रहे।
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