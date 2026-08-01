कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसायटी (केसीएएस) की नारी शक्ति समिति की ओर से शनिवार को महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ‘वूमेन कनेक्ट’ का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सीए को संवाद, सीखने, प्रेरणा और आपसी सहयोग के माध्यम से व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को नई दिशा देना रहा। वक्ताओं ने कहा कि घर-परिवार की तरह सीए क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अहम है। पहले सत्र में डॉ. उषा गोयनका ने वूमेन्स वेल्थ विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य, हार्मोनल संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं को विस्तार से बताया। दूसरे सत्र में फन गेम्स, संगीत, नृत्य और परिचय सत्र के माध्यम से महिला सीए को एक-दूसरे से जुड़ने और अनुभव साझा करने का अवसर दिया गया।