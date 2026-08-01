छात्रों को वेब टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिया
गाजियाबाद के आरसीसीवी कॉलेज में 120 घंटे का टेक4ऑल यूआई डेवलपर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 65 छात्राओं ने यूआई डेवलपमेंट, वेब टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल स्किल्स का प्रशिक्षण लिया। प्राचार्या डॉ. नीतू चावला ने कहा कि ये कार्यक्रम छात्राओं की तकनीकी क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं।
गाजियाबाद, गुलशन भारती। मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित आरसीसीवी कॉलेज में 120 घंटे का टेक4ऑल यूआई डेवलपर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 65 छात्राओं ने यूआई डेवलपमेंट, वेब टेक्नोलॉजी एवं प्रोफेशनल सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण लिया। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. नीतू चावला ने कहा कि उद्योग आधारित ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्राओं के तकनीकी ज्ञान, आत्मविश्वास एवं रोजगार क्षमता को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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