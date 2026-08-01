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भंडरा की रिझरेन टीम बनी विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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लोहरदगा में होप और फिमी के संयुक्त द्वारा आदिवासी महिलाओं और किशोरियों के लिए फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रिझरेन फुटबॉल टीम ने 1-0 से जीत दर्ज की। जिला परिषद अध्यक्ष ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि खेल सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है। भविष्य में ऐसे आयोजन होते रहेंगे।

भंडरा की रिझरेन टीम बनी विजेता

लोहरदगा, संवाददाता। होप और फिमी के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को लूथरन मैदान, लोहरदगा में चार प्रखंडोंसेन्हा, भंडरा, लोहरदगा और किस्कोकी आदिवासी महिलाओं एवं किशोरियों के लिए मैत्रीपूर्ण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य आदिवासी महिलाओं और किशोरियों का सशक्तिकरण, खेल प्रतिभा को निखारना, आत्मविश्वास बढ़ाना तथा संचार, समन्वय और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना था। प्रतियोगिता में ग्रामीण क्षेत्रों से आई बिलचेन फुटबॉल टीम (किस्को) और रिझरेन फुटबॉल टीम (भंडरा) के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों ने शानदार आक्रामक और रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन किया। कड़े मुकाबले में रिझरेन फुटबॉल टीम, भंडरा ने 1-0 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया।

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मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष सुखदेव उरांव ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, "यह मैच केवल एक खेल नहीं, बल्कि हमारी आदिवासी बेटियों की उड़ान का प्रतीक है। आज इन खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि यदि उन्हें सही अवसर और मंच मिले, तो वे राज्य और देश का नाम रोशन कर सकती हैं। खेल सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बन रहा है। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भंडरा की खिलाड़ी यशोदा उरांव को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार प्रदान किया गया।होप की मैनेजिंग ट्रस्टी मनोरमा एक्का ने कहा कि संस्था का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं के साथ-साथ आदिवासी परंपरा, भाषा और संस्कृति को भी प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन नियमित रूप से किए जाएंगे, ताकि किशोरियों को पेशेवर स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य संदीप गुप्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन को सफल बनाने में होप के अरविंद वर्मा, मुंता तिर्की, पुपेन एक्का, जयवंत मिंज, नूतन, पूनम महतो, ममता, मंजू, आरती सहित अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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