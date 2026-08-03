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हस्तशिल्प से आत्मनिर्भर बनेंगी थारू महिलाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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हस्तशिल्प कार्यक्रम मौजूद थारू महिलाएं द्वारा आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। इसके बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए।

हस्तशिल्प से आत्मनिर्भर बनेंगी थारू महिलाएं

पलियाकलां। क्षेत्र के चंदनचौकी स्थित थारू जनजाति के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए थारू पलिया महिला हस्तशिल्प प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। इसके बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित एवं फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन की देखरेख में काम कर रही थारू पलिया महिला हस्तशिल्प प्रोड्यूसर कंपनी लगातार चंदनचौकी क्षेत्र की जनजातीय महिलाओं को हस्तशिल्प कला में सशक्त और स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही है। रविवार को स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 59 महिलाओं का यह 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम थारू बाहुल्य क्षेत्र के ग्राम बलेरा में संपन्न हुआ।कंपनी

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के सीईओ आशुतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक चंदनचौकी क्षेत्र के 4 गांवों में प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जा चुका है, जिसमें लगभग 300 महिलाओं ने हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा, की हम महिलाओं की वर्तमान कुशलता के अनुसार उन्हें आगे का उन्नत प्रशिक्षण देकर और अधिक सक्षम बनाने का काम करेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी मुस्कान जयसवाल, स्पोक मैनेजर वीरू कुमार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलिया देवी, रजनी देवी व रेशमा देवी समेत सभी 59 महिलाएं मौजूद रहीं।

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