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शिक्षा से ही समाज और मानव जीवन का होगा सर्वांगीण विकास : बेलदार संघ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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नगरनौसा बाजार में राष्ट्रीय बेलदार सामाजिक सेना की बैठक हुई, जिसमें संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत चौहान ने शिक्षा को समाज के विकास का मूल आधार बताया। उन्होंने अपील की कि लोग बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें और सामाजिक एकता के माध्यम से समाज को सशक्त बनाना जरूरी है।

शिक्षा से ही समाज और मानव जीवन का होगा सर्वांगीण विकास : बेलदार संघ

शिक्षा से ही समाज और मानव जीवन का होगा सर्वांगीण विकास : बेलदार संघ नगरनौसा बाजार में राष्ट्रीय बेलदार सामाजिक सेना की बैठक हुईं फोटो : बेलदार संघ : नगरनौसा बाजार में मंगलवार को राष्ट्रीय बेलदार सामाजिक सेना की बैठक में शामिल संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत चौहान व अन्य। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। नगरनौसा बाजार में मंगलवार को राष्ट्रीय बेलदार सामाजिक सेना की बैठक की गयी।

बैठक का उद्देश्य

संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत चौहान बेलदार ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज को हर क्षेत्र में संगठित एवं सशक्त बनाकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ना व सामाजिक एकता के माध्यम से समाज को नई दिशा देना है।

शिक्षा की महत्ता

समाज के वंचित पिछड़ों लोगों के विकास पर चर्चा की। समाज के लोगों को बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही समाज और मानव जीवन का सर्वांगीण विकास संभव है।

समाजसेवियों की राय

समाजसेवी दिनेश प्रसाद व मिंटू चौहान ने कहा कि कि समाज की उन्नति के लिए आपसी भाईचारा, संगठन की मजबूती और शिक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। मौके पर रामबली प्रसाद बिन्द, सोनू चौहान, नागेन्द्र बेलदार, राजीव रंजन, शैलेश, रामाशीष, सुखदेव, कर्मचंद, वीरेंद्र, रेखा देवी, मालती,,सुनीता,,फुलवा,,सुखिया,,रंजीत चौहान,,शुभम,,जितेंद्र,,दीपक, पंकज,अदालत, सूर्यकांत, सुभाष, इंद्रजीत चौहान, साधु, सुरेश, इंदल बेलदार, उत्तम, हरिशंकर, रामबाबू ब्रजेश, चन्द्रमणि व अन्य मौजूद थे। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)

सामान्य प्रश्न

राष्ट्रीय बेलदार सामाजिक सेना की बैठक में किसका मुख्य उद्देश्य बताया गया?
समाज को हर क्षेत्र में संगठित एवं सशक्त बनाकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ना व सामाजिक एकता के माध्यम से समाज को नई दिशा देना।
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