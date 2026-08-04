सोशल मीडिया क्रिएटर्स की जिला कार्यकारिणी घोषित
बांदा जिले में सोशल मीडिया क्रिएटर्स को एक संगठित मंच प्रदान करने के लिए बैठक आयोजित की गई। प्रवीण चौहान की अध्यक्षता में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें मछंदर सिंह को जिलाध्यक्ष, संतोष गुप्ता को महामंत्री और सोनम सिंह तथा सीमा गुप्ता को अन्य पदों पर नियुक्त किया गया।
बांदा। जिले के सोशल मीडिया क्रिएटर्स को सशक्त, सम्मानजनक और संगठित मंच प्रदान करने के उद्देश्य से बैठक हुई। प्रवीण चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में सोशल मीडिया से जुड़े रचनाकारों और साथियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान संगठन को सुचारू और व्यवस्थित रूप से संचालित करने की रणनीति पर चर्चा कीई, सर्वसम्मति से नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया। नई कार्यकारिणी में मछंदर सिंह को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। संतोष गुप्ता को महामंत्री, सोनम सिंह को उपाध्यक्ष व सीमा गुप्ता को सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वक्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि नई टीम सोशल मीडिया क्रिएटर्स के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ समाज हित और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने का कार्य करेगी।
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