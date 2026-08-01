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आतिथ्य, पर्यटन प्रबंधन का पांच दिनी कार्यक्रम संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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अल्मोड़ा में राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान में पांच दिवसीय महिला होमस्टे उद्यमिता प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आतिथ्य प्रबंधन, खाद्य उद्यमिता और पर्यटन में आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षण में आधुनिक हॉस्पिटैलिटी और डिजिटल विपणन के गुर सिखाए गए। प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए और आगामी फूड फेस्टिवल की घोषणा की गई।

आतिथ्य, पर्यटन प्रबंधन का पांच दिनी कार्यक्रम संपन्न
आतिथ्य, पर्यटन प्रबंधन का पांच दिनी कार्यक्रम संपन्न

अल्मोड़ा। राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान में पांच दिवसीय महिला होमस्टे उद्यमिता, आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन प्रशिक्षण संपन्न हुआ। रीप परियोजना के तहत जिला परियोजना प्रबंधन इकाई के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को होमस्टे संचालन, आतिथ्य प्रबंधन, खाद्य उद्यमिता और पर्यटन आधारित स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान ग्रामीण क्षेत्र से आईं प्रतिभागी महिलाओं को आधुनिक हॉस्पिटैलिटी, ग्राहक सेवा, खाद्य गुणवत्ता, स्वच्छता और लागत प्रबंधन के गुर सिखाए गए। विशेषज्ञों ने महिलाओं को होमस्टे संचालन के व्यावहारिक तौर-तरीकों के साथ-साथ डिजिटल विपणन की बारीकियों से भी रूबरू कराया।

इसके अतिरिक्त, उन्हें भारतीय व आधुनिक व्यंजनों, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों की तैयारी और अतिथियों के सामने उनके आकर्षक प्रस्तुतीकरण का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। ताकि उनके पर्यटन उद्यम प्रतिस्पर्धी बन सकें। जिला परियोजना प्रबंधक रीप ने बताया कि यह प्रशिक्षण ग्रामीण महिला उद्यमियों की आय बढ़ाने और स्थानीय पर्यटन को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं, सीडीओ रामजीशरण शर्मा ने घोषणा की कि जनपद में शीघ्र ही एक फूड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इस फेस्टिवल में प्रशिक्षण प्राप्त महिला उद्यमियों को अपने स्थानीय एवं नवाचार आधारित व्यंजनों को प्रदर्शित करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। इस दौरान प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

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