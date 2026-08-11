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जीविका से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहीं : श्रवण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि जीविका से जुड़कर लाखों ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। आमना खातून ने लहठी कारोबार से न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि 13 लोगों को रोजगार भी दिया। उसने 9.75 लाख का ऋण चुकाना पूरा किया है और अब अपने कारोबार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की योजना बना रही है।

जीविका से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहीं : श्रवण

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जीविका से जुड़कर लाखों ग्रामीण महिलाएं अपनी तकदीर की नई इबारत लिख रही हैं। आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जीविका के माध्यम से सरकार अलग-अलग समूहों को पूरी मदद दे रही है। लहठी कारोबार से जुड़ी महिलाओं को उनकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामानाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनसे प्रेरित होकर दूसरी महिलाएं भी खुद के हुनर और परिश्रम से अपनी नई पहचान स्थापित करेंगी। विभाग के अनुसार शिवहर के पुरनहिया प्रखंड स्थित दोस्तिया गांव की आमना खातून कभी आर्थिक तंगी और सामाजिक पाबंदियों के बीच अपने हुनर को दबाने पर मजबूर थीं।

लहठी के कारोबार से सालाना वह खुद न सिर्फ लाखों की आमदनी कर रही हैं बल्कि दो दर्जन से अधिक महिलाओं के लिए स्थाई रोजगार भी सृजित कर चुकी हैं। समूह से मिली प्रेरणा और पति के सहयोग से आमना ने वर्ष 2020 में समूह से 40 हजार का पहला ऋण लिया। आठ साल के लंबे अंतराल के बाद उन्होंने सीतामढ़ी से कच्चा माल खरीदकर दोबारा लहठी निर्माण शुरू किया। उनकी बेहतरीन कारीगरी को स्थानीय दुकानदारों ने हाथों-हाथ लिया और पहली ही बार में उन्हें सात हजार का शुद्ध मुनाफा हुआ। जीविका अधिकारियों का कहना है कि अपनी मेहनत के दम पर आमना ने न केवल अपने परिवार की तकदीर बदली, बल्कि गांव के 13 लोगों को रोजगार भी दिया है। अब तक समूह से लिए गए 9.75 लाख के ऋण का शत-प्रतिशत भुगतान कर चुकीं आमना दीदी अब 20-25 लाख के नए निवेश के साथ अपने कारोबार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का संकल्प लिए हुए हैं।

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