ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू
मसलिया, प्रतिनिधि। ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरूग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरूग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का
मसलिया, प्रतिनिधि। मसलिया प्रखंड सभागार में बुधवार को ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ हुआ। मौके पर प्रशिक्षक के रूप में धीरेंद्र कुमार, बीपीआरओ राजेन्द्र हंसदा एवं बीपीओ अनंत दुबे उपस्थित थे। प्रशिक्षण में गोलबंधा, धोबनाहरिणबहाल, रानीघाघर, सांपचाला, सुग्गापहाड़ी, रांगा एवं हारोरायडीह ग्राम पंचायतों के सहजकर्ताओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास योजना को अधिक प्रभावी एवं सहभागी बनाना है। इस दौरान प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत विकास योजना के महत्व, ग्राम पांच सहायता दल एवं ग्राम पंचायत समन्वय समिति की भूमिका पर चर्चा की गई। पंचायत की वर्तमान स्थिति के विश्लेषण के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक, स्थानीय सतत विकास लक्ष्य, विभागीय आंकड़ों, मोबाइल सर्वे एवं ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
वहीं सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों, जैसे सामाजिक मानचित्र एवं संसाधन मानचित्र, के उपयोग पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।प्रशिक्षण में बताया गया कि इन उपकरणों के माध्यम से ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की पहचान, समस्याओं का विश्लेषण तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं का प्रभावी ढंग से निर्माण किया जा सकता है। प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में करने का आह्वान किया। यह दो दिवसीय प्रशिक्षण पंचायतों में सुदृढ़ एवं समावेशी विकास योजना निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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