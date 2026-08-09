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‘पंच सम्मेलन’ में जनप्रतिनिधियों ने जाना वीबी-जी राम जी के कायदे-कानून

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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वक्ताओं ने कहा, नई व्यवस्था में पंचायतों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाया मिला

‘पंच सम्मेलन’ में जनप्रतिनिधियों ने जाना वीबी-जी राम जी के कायदे-कानून

भागलपुर, मुख्य संवाददाता। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के सभी जन प्रतिनिधियों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शनिवार को टाउन हॉल में एक दिवसीय ‘पंच सम्मेलन’ का आयोजन किया गया। सम्मेलन में डीएम, जिप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डीडीसी सहित सभी प्रखंड प्रमुख, जिप सदस्य, सभी मुखिया, पंसस तथा अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार-कर्तव्य एवं जीरामजी योजना के बारे में बताया। वक्ताओं ने कहा एक जुलाई 2026 से मनरेगा योजना के स्थान पर विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 यानी वीबी-जी राम जी लागू हो गया है। जिसका क्रियान्वयन राज्य एवं जिले में किया जा रहा है।

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ग्रामीण भारत के सुदृढ़ विकास में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जनप्रतिनिधियों को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय एवं श्रमिकों को जागरूक कर सकें।वक्ताओं ने कहा, नई व्यवस्था में ग्राम पंचायतों की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बनाया गया है। ग्राम सभा की सक्रिय सहभागिता, विकसित ग्राम पंचायत योजना, आधुनिक तकनीक, सामाजिक अंकेक्षण, पारदर्शी कार्य प्रणाली तथा विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से प्रत्येक पंचायत अपने क्षेत्र के समग्र विकास की योजना स्वयं तैयार करेगी। इस व्यवस्था से विकास योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार होंगी तथा उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन करना नहीं, बल्कि प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, स्वच्छ, समृद्ध एवं विकसित बनाना है।

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