अनुदान से आगे बढ़ेंगी ग्राम पंचायतें, अब अपनी आय बढ़ाने पर जोर

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग ने बड़ा अभियान शुरू किया है। अब ग्राम पंचायतों को केवल राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि पर निर्भर रहने के बजाय अपनी स्वयं की आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पंचायतें जितनी अधिक स्वयं की आय अर्जित करेंगी, उतनी ही तेजी से गांवों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और स्थानीय आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जा सकेगा।

आर्थिक आत्मनिर्भरता के उपाय

बघौली के एडीओ पंचायत दीप श्रीवास्ताव ने बताया कि जागरूकता अभियान में ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों और ग्रामीणों से अपील की गई है कि पंचायत की आय बढ़ाने में सक्रिय सहयोग करें। गांवों में मौजूद स्थानीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर पंचायतें आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती हैं। पंचायतें अपनी दुकानों और भवनों का किराया, हाट-बाजार से मिलने वाला शुल्क, पंचायत की भूमि एवं तालाबों का पट्टा, विज्ञापन कर तथा अन्य स्थानीय संसाधनों से नियमित आय प्राप्त कर सकती हैं। यदि इन स्रोतों का पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संचालन किया जाए तो प्रत्येक ग्राम पंचायत की आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। उन्होंने बताया कि ओएसआर बढ़ने से गांवों की सड़कों का रखरखाव बेहतर होगा, साफ-सफाई व्यवस्था मजबूत होगी, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। इसके अलावा छोटी-छोटी विकास योजनाओं के लिए पंचायतों को बार-बार अनुदान का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर ही आवश्यक कार्य कराए जा सकेंगे। ग्राम पंचायतों की आर्थिक मजबूती केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि जनसहभागिता से संभव है। ग्रामीण समय पर निर्धारित शुल्क और कर जमा करें तथा पंचायत की संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करें। इससे पंचायत की आय बढ़ेगी और विकास कार्यों की रफ्तार भी तेज होगी।