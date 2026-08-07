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स्कूलों में आत्मरक्षा का कौशल सीखेंगी बेटियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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महराजगंज में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम उच्च प्राथमिक विद्यालयों और केजीबीवी में अध्ययनरत छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए है। प्रशिक्षण 48 कार्यदिवस तक चलेगा और इसमें छात्राओं को आत्मरक्षा के तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा।

स्कूलों में आत्मरक्षा का कौशल सीखेंगी बेटियां
स्कूलों में आत्मरक्षा का कौशल सीखेंगी बेटियां

महराजगंज, ज संवाददाता। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों, कम्पोजिट विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (केजीबीवी) में अध्ययनरत बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रति सशक्त बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी के निर्देश पर बीएसए सुरजीत कमार सिंह ने सभी मातहतों को प्रशिक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। छात्राओं को प्रशिक्षण एसआईआरडी से प्रशिक्षित स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा के अनुदेशक, व्यायाम शिक्षक-शिक्षिकाओं तथा केजीबीवी के स्पोर्ट्स शिक्षकों द्वारा 48 कार्यदिवस (दो माह) तक निर्धारित मॉड्यूल के अनुसार कराया जाएगा।

प्रशिक्षण की प्रक्रिया

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रशिक्षकों को वीरांगना पोर्टल पर विद्यालय आवंटित करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी विद्यालय प्रशिक्षण से वंचित न रहे। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण से संबंधित फोटो व वीडियो प्रतिदिन वीरांगना ऐप पर अपलोड किया जाएगा। प्रशिक्षण वाले प्रत्येक विद्यालय में अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें प्रतिदिन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या और प्रशिक्षक के हस्ताक्षर दर्ज किए जाएंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रधानाध्यापक इसकी पुष्टि करेंगे। प्रशिक्षण खेल व शारीरिक शिक्षा के निर्धारित कालांश में कराया जाएगा ताकि नियमित पढ़ाई प्रभावित न हो।

प्रशिक्षण का माहौल

प्रशिक्षण खुले, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में कराया जाएगा। शुरुआत में छात्राओं को आत्मरक्षा के महत्व की जानकारी देने के साथ हल्का व्यायाम कराया जाएगा। प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक छात्रा तकनीकों को सही ढंग से सीखकर उनका सुरक्षित एवं आवश्यक परिस्थितियों में ही उपयोग करे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रत्येक विद्यालय में सेल्फ डिफेंस क्लब का गठन किया जाएगा। क्लब में 10 प्रशिक्षित छात्राओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो अन्य छात्राओं को नियमित अभ्यास कराएंगी। इसके लिए वीरांगना पोर्टल पर उपलब्ध वीडियो सामग्री का भी उपयोग किया जाएगा।

प्रशिक्षण मूल्यांकन

कक्षा 6, 7 और 8 की छात्राओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर निर्धारित मॉड्यूल के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा तथा सफल छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। पीएम श्री विद्यालयों में आयोजित प्रशिक्षण की गणना अलग से होगी, जबकि केजीबीवी में प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों का मानदेय केजीबीवी मद से दिया जाएगा।

प्रशिक्षण की निगरानी

इस संबंध में बीएसए सुरजीत कुमार सिंह का कहना है कि छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षण प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसके लिए सभी बीईओ, जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) व प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिया गया है। इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवई की जाएगी।

प्रशिक्षण से संबंधित सामान्य प्रश्न

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कब शुरू किया गया?
यह कार्यक्रम महराजगंज जिले में शुरू किया गया है।
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