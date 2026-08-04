छात्राएं सीखेंगी आत्मरक्षा के गुर, खुद की करेंगी रक्षा
- रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत छात्राओं को सिखाए जाएंगे किक, पंच और जूडो- कराटेकस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और जूनियर हाईस्
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और जूनियर हाईस्कूलों की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाएं जाएंगे। छात्राओं को जूडो कराटे आदि सिखाएं जाएंगे। प्रशिक्षण लेने के बाद छात्राएं स्वय की रक्षा कर सकेंगी और मजबूत होंगी।रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाएं जाएंगे । छात्राओं को किक, पंच और जूडो कराटे आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन के आदेश पर जल्द ही कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की छात्राओं के साथ जूनियर हाईस्कूलों की छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन के आदेश पर जूनियर हाईस्कूलों के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे।
बीएसए सचिन कसाना ने शासन के आदेश पर सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए है। जल्द ही स्कूलों में छात्राओं को जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अनुदेशक कस्तूरबा स्कूलों की खेल शिक्षिका छात्राओं को प्रशिक्षण देंगी।--------वर्जन-----कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और जूनियर हाईस्कूलों की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। अनुदेशक और कस्तूरबा स्कूलों की खेल शिक्षिका प्रशिक्षण देंगी। जल्द ही प्रशिक्षण शुरू होंगे।सचिन कसाना, बीएसए बिजनौर।
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